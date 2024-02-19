Врач Игнатикова: при дефиците железа возникает плохое самочувствие в душных помещениях

«При дефиците железа могут быть неспецифические жалобы: повышенная слабость, утомляемость, снижение переносимости физических нагрузок, головные боли, головокружения. Может быть плохое самочувствие в душных помещениях, в метро или торговых центрах, где нет в большом количестве кислорода».

«Для усвоения железа нужны и другие вещества, в том числе витамин С, поэтому в зимний период стоит добавлять в рацион квашеную капусту, цитрусовые, яблоки. Такие продукты, как чай, кофе, шоколад, наоборот, ухудшают усвоение железа», - поделилась врач.

Дефицит железа является одной из самых распространенных проблем со здоровьем у женщин (мужчины тоже могут испытывать его нехватку). Между тем, в железе нуждается буквально каждая клетка тела. Этот микроэлемент входит в состав белка гемоглобина, который содержится в эритроцитах (красные кровяные тельца) и выполняет функцию переносчика кислорода во все органы и ткани. Вдобавок входит в состав ферментов, которые необходимы для большинства обменных процессов. От достатка железа в организме зависит многое – иммунитет, работа мозга, работоспособность.Врач Игнатикова отметила в комментарии радио Sputnik , что в условиях нехватки железа учащаются жалобы на самочувствие (в частности, может возникать плохое самочувствие в непроветриваемых душных помещениях).Тяжелые случаи дефицита железа приводят к развитию такого заболевания как железодефицитная анемия. Эта патология, характеризующаяся очень низким уровнем эритроцитов, негативно сказывается на внешнем облике – кожа бледнеет, под глазами темнеют «круги», ногти становятся ломкими, волосы интенсивно выпадают. Игнатикова подчеркнула, что при подозрении на анемию нужно обязательно обращаться к врачу и проверять уровень железа в крови.Специалист добавила, что лучшими источниками железа для организма являются животные продукты, особенно красное мясо и субпродукты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему белый хлеб рекомендуется есть вместе с семечками

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.