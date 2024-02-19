Врач Игнатикова: при дефиците железа возникает плохое самочувствие в душных помещениях

502 Фото: https://ru.freepik.com/free-photo/close-up-view-of-woman-with-anxiety_8623567.htm#page=4&query=stress&position=45&from_view=search&track=sph
плохое самочувствие

Терапевт и диетолог Елена Игнатикова назвала неспецифические симптомы дефицита железа.

Дефицит железа является одной из самых распространенных проблем со здоровьем у женщин (мужчины тоже могут испытывать его нехватку). Между тем, в железе нуждается буквально каждая клетка тела. Этот микроэлемент входит в состав белка гемоглобина, который содержится в эритроцитах (красные кровяные тельца) и выполняет функцию переносчика кислорода во все органы и ткани. Вдобавок входит в состав ферментов, которые необходимы для большинства обменных процессов. От достатка железа в организме зависит многое – иммунитет, работа мозга, работоспособность.

Врач Игнатикова отметила в комментарии радио Sputnik, что в условиях нехватки железа учащаются жалобы на самочувствие (в частности, может возникать плохое самочувствие в непроветриваемых душных помещениях).

«При дефиците железа могут быть неспецифические жалобы: повышенная слабость, утомляемость, снижение переносимости физических нагрузок, головные боли, головокружения. Может быть плохое самочувствие в душных помещениях, в метро или торговых центрах, где нет в большом количестве кислорода».

Тяжелые случаи дефицита железа приводят к развитию такого заболевания как железодефицитная анемия. Эта патология, характеризующаяся очень низким уровнем эритроцитов, негативно сказывается на внешнем облике – кожа бледнеет, под глазами темнеют «круги», ногти становятся ломкими, волосы интенсивно выпадают. Игнатикова подчеркнула, что при подозрении на анемию нужно обязательно обращаться к врачу и проверять уровень железа в крови.

Специалист добавила, что лучшими источниками железа для организма являются животные продукты, особенно красное мясо и субпродукты.

«Для усвоения железа нужны и другие вещества, в том числе витамин С, поэтому в зимний период стоит добавлять в рацион квашеную капусту, цитрусовые, яблоки. Такие продукты, как чай, кофе, шоколад, наоборот, ухудшают усвоение железа», - поделилась врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему белый хлеб рекомендуется есть вместе с семечками.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Елена Игнатикова
Елена Игнатикова
Здоровье
врач-терапевт, диетолог
Читать MedikForum.ru в
Врач Игнатикова: повышенная утомляемость указывает на дефицит железа, нутрициолог Строков рассказал как не допустить анемию
Восемь признаков дефицита железа, которые пропускают даже врачи
Дефицит железа: признаки, последствия и как восполнить
Теги : дефицит железа, признаки нарушений, Елена Игнатикова
Профессор Захаров объяснил разницу между деменцией и болезнью Альцгеймера
Диетолог Стародубцева: отказ от быстрых углеводов помогает избавиться от отеков
Врачи: недостаточное питье воды может стать причиной лишнего веса