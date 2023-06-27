Трихолог Спиридонов назвал 5 причин почему у вас выпадают волосы
Генетика может играть роль в развитии мужского и женского облысения, также известного как андрогенная алопеция.
Андрогенная алопеция обычно начинается с залысины и истончения волос на макушке головы.
«Считается, что гормон дигидротестостерон (ДГТ) играет роль в развитии облысения. Это приводит к тому, что волосяные фолликулы сжимаются и в конечном итоге перестают производить волосы», - говорит врач-трихолог Олег Спиридонов специально для МедикФорум.
Существуют варианты лечения этого типа выпадения волос, такие как миноксидил и финастерид, а также операция по пересадке волос.
«Эти методы лечения не всегда эффективны для всех и могут иметь потенциальные побочные эффекты. Важно поговорить с вашим лечащим врачом, чтобы определить правильное лечение для вас».
Сходным с андрогенетической алопецией состоянием является очаговая алопеция, которая является аутоиммунным заболеванием. Очаговая алопеция вызывает выпадение волос на голове, лице и других частях тела.
Это состояние возникает, когда иммунная система организма атакует волосяные фолликулы, заставляя их сокращаться и замедляя рост волос. Очаговая алопеция может поражать людей любого возраста и пола и часто проявляется в виде круглых или овальных участков выпадения волос на коже головы.
Гормональные изменения, особенно во время беременности или менопауза, могут привести к выпадению волос.
«После родов многие женщины испытывают послеродовое выпадение волос. Менопауза также может привести к снижению уровня эстрогена, что может привести к тому, что волосы станут тоньше и ломче».
Эти типы выпадения волос носят временный характер.
Мази для местного применения или добавки для волос могут быть рекомендованы вашим лечащим врачом.
Стресс и диета с недостатком основных витаминов также могут способствовать выпадению волос, что можно исправить, снизив уровень стресса и придерживаясь более здоровой диеты.
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