Трихолог Спиридонов назвал 5 причин почему у вас выпадают волосы

«Считается, что гормон дигидротестостерон (ДГТ) играет роль в развитии облысения. Это приводит к тому, что волосяные фолликулы сжимаются и в конечном итоге перестают производить волосы», - говорит врач-трихолог Олег Спиридонов специально для МедикФорум.

«Эти методы лечения не всегда эффективны для всех и могут иметь потенциальные побочные эффекты. Важно поговорить с вашим лечащим врачом, чтобы определить правильное лечение для вас».





«После родов многие женщины испытывают послеродовое выпадение волос. Менопауза также может привести к снижению уровня эстрогена, что может привести к тому, что волосы станут тоньше и ломче».

бычно начинается с залысины и истончения волос на макушке головы.Существуют варианты лечения этого типа выпадения волос, такие как миноксидил и финастерид, а также операция по пересадке волос.Сходным с андрогенетической алопецией состоянием являетсякоторая является аутоиммунным заболеванием. Очаговая алопеция вызывает выпадение волос на голове, лице и других частях тела.Это состояние возникает, когда иммунная система организма атакует волосяные фолликулы, заставляя их сокращаться и замедляя рост волос. Очаговая алопеция может поражать людей любого возраста и пола и часто проявляется в виде круглых или овальных участков выпадения волос на коже головы.Гормональные изменения, особенно во времямогут привести к выпадению волос.Эти типы выпадения волос носят временный характер.Мази для местного применения или добавки для волос могут быть рекомендованы вашим лечащим врачом.также могут способствовать выпадению волос, что можно исправить, снизив уровень стресса и придерживаясь более здоровой диеты.Ранее МедикФорум писал о риске заражения гепатитом.

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