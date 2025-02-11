Ощущение скованности тела после сидения на стуле: опасные причины

«Сидя за рабочим столом, мы сосредотачиваемся на задачах, которые должны решить, и можем не замечать, как напрягаем мышцы шеи, плеч или спины. Это непроизвольное напряжение накапливается и приводит к ощущению скованности. К тому же рабочий стресс сам по себе может вызывать мышечные зажимы, делающие более интенсивным чувство дискомфорта».

«Многие люди сидят ссутулившись, вытянув шею вперед или скрестив ноги. Такие позы создают дополнительную нагрузку на позвоночник и мышцы. Со временем это приводит к дисбалансу в мышечном корсете, что вызывает не только скованность, но и боли в спине. Неправильная осанка также может стать причиной защемления нервов», - предупредила невролог.

Что помогает предотвратить скованность при сидении на стуле (советы врача)

Нужно регулярно вставать и разминаться. Каждые 30-60 минут следует делать перерыв, чтобы пройтись, потянуться или выполнить легкую разминку.

Важно поддерживать осанку. Рекомендуется сидеть ровно, чтобы спина была прямой, а плечи расслабленными.

Выбирать стул следует с поддержкой поясницы и регулируемой высотой.

В течение дня нужно пить воду. Обезвоживание может усугубить ощущение скованности.

Осторожнее: чувство скованности может быть признаком заболевания

Заболевания опорно-двигательного аппарата (артрит, анкилозирующий спондилит, фибромиалгия);

Неврологические заболевания (рассеянный склероз, болезнь Паркинсона);

Аутоиммунные и системные заболевания (например, системная красная волчанка);

Инфекционные заболевания (болезнь Лайма);

Гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы).

Одна из наиболее частых причин такой скованности – это ухудшение кровообращения. Когда мы сидим, особенно в неправильной позе, кровь хуже циркулирует по телу. Мышцы и ткани получают меньше кислорода и питательных веществ, что приводит к ощущению онемения, тяжести, спазма. Особенно сильно страдают ноги, так как в сидячем положении вены в нижних конечностях пережимаются, и это способствует отекам и дополнительному дискомфорту. О таком нарушении в разговоре с MedikForum.ru сообщила невролог Александра Алехина.Врач добавила, что когда человек сидит, определенные группы мышц (например, мышцы спины, шеи и плеч) находятся в постоянном напряжении, что приводит к их усталости и вызывает ощущение скованности. Такое чувство становится особенно сильным, если стул неудобный.Усугубляют проблему скованности отсутствие движения и неправильная осанка.Что касается недостатка движения, эксперт обратила внимание: человеческое тело создано природой для движения. Из-за длительного пребывания в сидячем положении суставы и связки «застаиваются», а. синовиальная жидкость, которая обеспечивает смазку суставов, вырабатывается хуже. Это может делать скованность особенно сильной.Помимо того, на появление скованности влияют возрастные изменения. По мере старения снижается эластичность мышц и связок, а суставы становятся менее подвижными. Дополнительно увеличивается риск развития заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как остеохондроз или артрит, которые также могут провоцировать дискомфорт.. Опасными причинами, вызывающими такую проблему, могут быть различные патологии.Если ощущение скованности тела долго не проходит или если помимо нее возникают другие неблагополучные симптомы, необходимо обращаться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о неожиданных причинах , вызывающих появление головной боли.

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