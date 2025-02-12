почему может появиться «вдовий горб»

Хронический стресс тоже может вызывать гормональное изменение, ведущее к появлению «горба». Стрессовые переживания, тревожность сопровождаются повышением уровня кортизола — гормона, который способствует накоплению жира в области шеи и живота. К тому же при нервном напряжении усиливается тяга к пище, богатой простыми углеводами и жирами, что негативно влияет на обмен веществ и усугубляет проблему.

«Избыточное накопление жировой ткани — один из ключевых факторов, способствующих образованию «вдовьего горба». Когда развивается ожирение организм стремится запасать жир в наиболее «удобных» для него местах, и шея со стороны спины нередко становится одним из них», - предупредила эндокринолог.

Что помогает предотвратить или устранить «вдовий горб»

Необходимо следить за осанкой: стараться держать спину прямо, особенно при работе за компьютером;

Нужно регулярно заниматься спортом, укреплять мышцы спины и шеи с помощью упражнений

Важно контролировать вес: придерживаться сбалансированного питания, избегать переедания;

Следует проконсультироваться с врачом и пройти обследования, помогающие выявить гормональные или эндокринные нарушения, проблемы с позвоночником;

Полезно делать массаж, улучшающий кровоток в задней части шеи.

Пластический хирург Денис Сергеев поделился в интервью, что появление «вдовьего горба» часто бывает связано с гормональным дисбалансом. У женщин такой жировой нарост в задней части шеи нередко возникает в период менопаузы, когда снижается уровень эстрогенов (в женском теле при этом усиливается перераспределение жировой ткани). У мужчин, в свою очередь, то у них могут возникать дорсоцервикальные жировые отложения на фоне нарушения обмена тестостерона.Но образование «вдовьего горба» не всегда имеет гормональную природу, об этом MedikForum.ru напомнила эндокринолог Антонина Гуреева. По словам специалиста, сидячий образ жизни, длительная работа за компьютером и привычка сутулиться способствуют развитию неправильной осанки, из-за которой увеличивается нагрузка на шейный отдел позвоночника и мышцы шеи. Со временем в этой области может начать накапливаться жир, формируя характерный «горб».Кроме того, с возрастом костная ткань становится менее плотной, и суставы подвергаются остеопорозу, который способствует деформации позвонков, особенно в шейном отделе. В результате позвоночник искривляется, а в области шеи образуется выпуклость, которая может быть усилена отложением жира.Медик обратила внимание, что некоторые люди имеют генетическую склонность к накоплению жира в области шеи. Если у близких родственников имелся «вдовий горб», вероятность его появления резко увеличивается – особенно, если существует недостаток физической активности (так как в его случае замедляется обмен веществ).Также причиной «вдовьего горба» могут быть заболевания эндокринной системы. Так, у людей с синдромом Кушинга происходит неравномерное распределение жира в организме – жировая ткань особенно интенсивно накапливается в области лица, шеи и верхней части спины.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные причины могут скрываться за ощущением скованности тела после сидения на стуле:

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