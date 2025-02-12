Почему в эти дни может стать внезапно плохо? Так влияет рекордно высокое атмосферное давление

Кто реагирует на перепады в атмосфере.

Гипертоники — люди с хронически повышенным артериальным давлением. У них высокое атмосферное давление может вызвать резкие скачки АД, что увеличивает риск гипертонического криза.

Пожилые люди — их сосуды теряют свою эластичность, что делает их особенно уязвимыми перед изменениями внешних условий.

Люди с ишемической болезнью сердца или атеросклерозом.

Метеозависимые люди — те, кто остро реагирует на различные изменения погоды.

Что может стать последствием рекордно высокого атмосферного давления:

Под его воздействием происходит компенсаторное сужение периферических сосудов , которое приводит к увеличению сопротивления кровотоку – это, в свою очередь, может вызвать повышение артериального давления.

, которое приводит к увеличению сопротивления кровотоку – это, в свою очередь, может вызвать повышение артериального давления. Увеличивается нагрузка на сердце , так как при сужении сосудов ему приходится работать интенсивнее, чтобы протолкнуть кровь. В результате может повыситься систолическое (верхнее) давление – у людей с уже существующими сердечными проблемами это может вызвать ухудшение самочувствия.

, так как при сужении сосудов ему приходится работать интенсивнее, чтобы протолкнуть кровь. В результате может повыситься систолическое (верхнее) давление – у людей с уже существующими сердечными проблемами это может вызвать ухудшение самочувствия. Изменяется вязкость крови, которая становится более густой – это обуславливается изменением уровня кислорода в воздухе вследствие повышения атмосферного давления. Так как густая кровь требует больше усилий для ее перекачивания со стороны сердца, это может привести к повышению АД.

Головная боль, часто в области затылка;

Головокружение;

Учащенное сердцебиение;

Одышка;

Слабость и усталость;

Тошнота;

Боли в области груди.

Как помочь организму пережить «барометрический удар»:

Контролировать артериальное давление. Людям, страдающим гипертонией, особенно важно регулярно измерять АД и принимать назначенные врачом препараты. При резком ухудшении состояния им следует обратиться за медицинской помощью.

Избегать переутомления, больше отдыхать и высыпаться. Это поможет организму легче адаптироваться к изменениям погоды.

Следует отказаться от употребления соленой, жирной и тяжелой пищи, которая может способствовать повышению АД. Рекомендуется включить в рацион больше овощей, фруктов и продуктов, богатых калием и магнием.

В эти дни действительно может стать внезапно плохо – по данным Гидрометцентра, Москва и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Калуга и Владимир попали в зону необычайно высокого атмосферного давления из-за прохождения мощного азиатского антициклона. СМИ сообщают о возросшем количестве вызовов скорой помощи из-за негативного влияния «барометрического удара». Среди симптомов плохого самочувствия называются головные боли, ухудшение работоспособности, слабость, носовое кровотечение, обморочное состояние.Зачастую очень значительные перепады атмосферного давления специфическим образом влияют на сердечно-сосудистую систему и артериальное давление людей, именно этим обуславливаются разнообразные неприятные или болезненные ощущения, сообщила в беседе с MedikForum.ru эндокринолог Антонина Гуреева.Прежде всего, высокое атмосферное давление негативно влияет на организм тех людей, которые уже страдают от имеющихся у них сердечно-сосудистых заболеваний.Группу повышенного риска составляют:Какие неблагополучные симптомы могут возникать при перепадах давления у чувствительных людей:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты могут неожиданно спровоцировать приступ эпилепсии

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