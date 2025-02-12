Не только боль в груди: симптомы больного сердца, которые могут показаться необычными

«Если отеки ног с некоторых пор появляются регулярно и не проходят после отдыха, это повод обратиться к врачу».

«Тошнота, чувство переполненности желудка или потеря аппетита могут быть связаны с застоем крови в органах брюшной полости из-за сердечной недостаточности. Эти симптомы часто связывают с пищевыми нарушениями, несварением или отравлениями».

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из ведущих причин смертности во всем мире. Многие люди знают о классических симптомах неблагополучия, таких как боль в груди, одышка или учащенное сердцебиение. Однако существуют и менее очевидные симптомы, которые могут сигнализировать о проблемах с сердечно-сосудистой системой. О том, какие симптомы больного сердца могут показаться необычными, MedikForum.ru поговорил с кардиологом Олегом Варфоломеевым.В частности, кардиолог посоветовал не игнорировать– они могут быть связаны с задержкой жидкости в организме, что часто происходит при сердечной недостаточности. По словам врача, когда сердце не справляется с перекачиванием крови, в тканях организма может скапливаться жидкость – в ногах такой отек становится особенно сильно выраженным.тоже может оказаться необычным симптомом больного сердца у человека. Такой храп часто наблюдается при синдроме обструктивного апноэ – состояния, возникающего у спящего человека из-за задержек дыхания и нехватки кислорода. Его сердце в такие моменты испытывает повышенную нагрузку, и если человек давно живет, громко храпя по ночам, для него повышается риск развития гипертонии, аритмии и других сердечно-сосудистых заболеваний.Еще один опасный сигнал – это, возникающие с возрастом. Данные изменения самочувствия часто вызываются нарушением кровоснабжения мозга, что происходит при аритмиях или снижении сердечного выброса. Эти симптомы могут быть особенно опасны, если они возникают внезапно и сопровождаются сильнейшей слабостью или обморочным состоянием, предупредил кардиолог.Помимо того, признаком ослабления сердца является. Такой «сердечной» усталости присущи свои особенности – она кажется постоянной и не проходит даже после отдыха. Подобное ощущение хронического упадка сил бывает проявлением сердечной недостаточности. В ее случае даже выполнение простых задач (например, поход в ближайший магазин) могут вызывать чувство сильнейшей усталости, истощения.В свою очередь,может быть необычным проявлением стенокардии — состояния, при котором сердце не получает достаточного количества кислорода. Эта боль может иррадиировать из грудной клетки в верхние части тела. Если такие симптомы возникают при физической нагрузке и проходят в покое, это вероятный признак ИБС, ишемической болезни сердца.Другим нетипичным сигналом о проблемах с сердцем могут быть неприятныеобратил внимание кардиолог.Также указанием на больное сердце могут быть, дополнил медик. Например, при сердечной недостаточности или аритмиях мозг человека начинает страдать от слишком слабого кровоснабжения, что вызывает когнитивные нарушения, повышенную раздражительность, апатию или депрессию.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие «безобидные» симптомы говорят о серьезных проблемах с печенью.

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