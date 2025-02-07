Пять «безобидных» симптомов, которые говорят о проблемах с печенью

«Перегруженная печень не может должным образом избавлять организм от токсинов: их накопление может вести к частым, иногда напоминающим мигрень головным болям», - обратила внимание Южнова.

Существуют симптомы, которые могут показаться достаточно безобидными, однако они сигнализируют о серьезных проблемах с печенью. Об этом в беседе с «МедикФорум» сообщила врач-гепатолог Алла Южнова. Врач выделила пять таких «безобидных» симптомов, которые не следует игнорировать – при их возникновении необходимо консультироваться со специалистом.По словам эксперта, когда печень «перегружена», в организме нарушаются процессы сжигания жира, и он особенно интенсивно скапливается в области живота. В этом случае можно делать сколько угодно упражнений – жир на животе все равно остается или даже увеличивается.При проблемах с печенью человек чувствует себя истощенным и вялым, независимо от того, сколько отдыхает.Учащающиеся эпизоды головной боли тоже могут говорить о проблемах с печенью.Нарушение работы печени часто приводит к нарушению выработки желчи и пищеварения, предупреждает врач. Возникают метеоризм, чувство переполненности после еды, запор или диарея, а также неприятное вздутие живота.Гепатолог объяснила, что печень играет важную роль в регулировании уровня сахара в крови. Если она не функционирует должным образом, возникают его колебания, которые проявляются во внезапных пищевых пристрастиях и неконтролируемом желании съесть что-нибудь сладкое или насыщенное углеводами.Гепатолог отметила, что во многом такие нарушения обуславливается стрессом, влиянием токсинов из окружающей среды и нездоровым питанием. Все это создает слишком большую нагрузку на печень – в результате орган перестает должным образом справляться с очищением организма от токсинов и функцией регуляции обмен веществ, что имеет далеко идущие последствия для здоровья и фигуры.До этого врач Нина Зубова сообщила , что на ухудшение состояния печенью могут указывать неочевидные симптомы. В их числе медик назвала потерю веса, проблемы с кожей, привкус горечи во рту.Ранее портал MedikForum.ru писал о первых признаках отказа печени из-за алкоголя.

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