2 изменения в походке, которые предсказывают деменцию за 6 лет до начала

«В одном исследовании у людей, которые шли медленно или плохо держали равновесие, с большей вероятностью диагностировали болезнь Альцгеймера в следующие шесть лет», - говорит врач невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

«На ранних стадиях или даже до того, как разовьются другие симптомы деменции, потеря равновесия при стоянии или ходьбе может указывать на повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Это также может быть хорошим признаком того, что ваш любимый человек страдает от деменции, отличной от болезни Альцгеймера», - объясняет невролог.

«Некоторые люди с сосудистой деменцией на самом деле испытывают чувство головокружения до того, как у них появятся проблемы с мышлением и памятью».