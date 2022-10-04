2 изменения в походке, которые предсказывают деменцию за 6 лет до начала
Изменения равновесия и походки могут свидетельствовать либо о поздней стадии болезни Альцгеймера, либо о ранней сосудистой деменции.
Неврологические изменения являются обычным явлением в начале снижения когнитивных функций, но, как показывают исследования, физические изменения также могут быть показательными. Фактически, исследователи построили четкое представление о сложной взаимосвязи между физической работоспособностью и началом деменции.
Их результаты показывают, что изменения в балансе человека или в том, как он ходит, могут многое рассказать об его когнитивном статусе. Симптомы могут проявляться по-разному для каждого случая деменции, но иногда физические изменения иногда проявляются до потери памяти.
«В одном исследовании у людей, которые шли медленно или плохо держали равновесие, с большей вероятностью диагностировали болезнь Альцгеймера в следующие шесть лет», - говорит врач невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Эти изменения указывают на то, что клетки мозга и нервная коммуникация медленно изнашиваются. Это ухудшение будет прогрессировать до поздней стадии деменции, что в конечном итоге повлияет на способность пациента свободно ходить или обрабатывать информацию о своем физическом окружении.
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Трудности с просмотром и обработкой информации о физическом окружении могут привести к проблемам с балансом.
«На ранних стадиях или даже до того, как разовьются другие симптомы деменции, потеря равновесия при стоянии или ходьбе может указывать на повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Это также может быть хорошим признаком того, что ваш любимый человек страдает от деменции, отличной от болезни Альцгеймера», - объясняет невролог.
Сосудистая деменция, например, отличается от болезни Альцгеймера, потому что болезнь вызвана недостатком кровотока, доставляющего кислород к мозжечку.
«Некоторые люди с сосудистой деменцией на самом деле испытывают чувство головокружения до того, как у них появятся проблемы с мышлением и памятью».
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