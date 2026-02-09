Невролог Демьяновская объяснила, как отличить ночную эпилепсию от других нарушений сна

Ночная эпилепсия может быть сложно распознаваема, поскольку её проявления часто принимают за обычные нарушения сна. Об этом рассказала невролог Демьяновская, отметив, что такие приступы происходят преимущественно во время сна.

По словам специалиста, примерно треть подтверждённых случаев ночной эпилепсии связана с генетическими факторами. Приступы чаще всего фиксируются в фазе медленного сна или при пробуждении.

Демьяновская подчеркнула, что ночную эпилепсию нередко путают с лунатизмом, ночными страхами, паническими атаками, скрежетанием зубами или кошмарами. Это может затруднять своевременное выявление заболевания.

Особое внимание, по мнению врача, следует уделять случаям сомнамбулического поведения, поскольку ночные блуждания могут быть как проявлением парасомнии, так и иметь эпилептическую природу.

Невролог рекомендует при подозрении на эпилептические приступы во сне обращаться за медицинским наблюдением для уточнения диагноза и выбора дальнейшей тактики.