Невролог Демьяновская: сон в душном помещении повышает риск появления тромбов

«В душном и жарком помещении температура тела растёт. Чтобы охладиться, человек начинает сильно потеть и с потом теряет много жидкости. При этом организм теряет воду и электролиты, необходимые для нормальной работы сердца, — калий, магний и хлор», - рассказала Екатерина Демьяновская RT

Невролог Демьяновская обратила внимание на то, что в жару отдельным негативным фактором влияния на организм становится сон в неподходящей обстановке, с излишне разогретым воздухом и духотой. Врач заявила, что сон в душном жарком помещении может спровоцировать развитие процессов, ухудшающих состояние человека.Невролог добавила, что сон в душном помещении повышает риск появления тромбов. По словам врача, его последствиями становятся увеличение нагрузки на сердечно-сосудистую систему, повышение артериального давления, подверженность отекам. Все это негативно влияет на кровообращение, содействует сгущению крови и образованию сгустков.Для людей с ослабленным здоровьем и сердечно-сосудистыми проблемами жара – это реальный фактор высокого риска различных сердечно-сосудистых осложнений, подчеркнула медик. Дополнительно Демьяновская отметила, что в жару важно употреблять достаточно много воды.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каких людей чаще кусают комары

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