Врач Мартюшев-Поклад посоветовал пить теплую воду и есть качественный белок для предотвращения остеопороза
О том, как предотвратить развитие остеопороза и саркопении после 40 лет, рассказал к.м.н. Андрей Мартюшев-Поклад. Необходимо скорректировать питание в соответствии с возрастными изменениями.
После 40 лет происходит замедление обмена веществ, а после 60 лет ускоряется потеря мышечной массы.
— После 40 лет стоит употреблять 1-1,5 грамма белка на килограмм веса для предотвращения остеопороза — снижение плотности костей, — отметил эксперт.
Для сохранения мышц человеческому организму необходим качественный белок животного происхождения. Выбирайте цельные животные продукты (яйца, мясо, птица, рыба, творог, сыры, субпродукты).
Нужно обеспечить поступление белка: не менее одного грамма на килограмм веса, а еще лучше — полутора граммов.
— Это поможет предотвратить остеопороз (это прежде всего недостаток в костях белка, а не кальция) и дряхлость, связанную с потерей мышц (саркопенией), — подчеркнул врач.
Кроме того, нужно пить достаточное количество теплой воды и отказаться от «пустых» калорий — сладостей, фастфуда.
Признаки остеопороза неочевидны на ранних стадиях, но по мере прогрессирования заболевания могут проявляться следующие симптомы:
- Частые переломы. Переломы, особенно в области запястья, бедра и позвоночника.
- Боль в спине.
- Уменьшение роста на несколько сантиметров может указывать на потерю костной массы.
- Искривление позвоночника (например, кифоз).
- Проблемы с зубами.
- Общая слабость.
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