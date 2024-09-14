Врач Мартюшев-Поклад посоветовал пить теплую воду и есть качественный белок для предотвращения остеопороза

Частые переломы. Переломы, особенно в области запястья, бедра и позвоночника.

Боль в спине.

Уменьшение роста на несколько сантиметров может указывать на потерю костной массы.

Искривление позвоночника (например, кифоз).

Проблемы с зубами.

Общая слабость.

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