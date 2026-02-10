Кардиолог Ирина Васильева сообщила о методах, которые могут помочь в контроле артериального давления. Она отметила, что статические силовые упражнения, такие как планка, «стульчик» у стены и определённые йога-асаны, используются в клинических рекомендациях по гипертонии.

По словам Васильевой, эти упражнения получили подтверждение эффективности на основании крупного исследования, опубликованного в British Journal of Sports Medicine в 2023 году. Результаты работы были учтены при формировании рекомендаций Европейского общества кардиологов (ESC) в 2024 году.

Кроме физических методов, специалист подчеркнула важность регулярного медицинского контроля для пациентов с повышенным давлением. В частности, Васильева выделила необходимость оценки функции почек.

Гипертония требует комплексного подхода, включающего не только физическую активность, но и лабораторные исследования. Оценка уровня креатинина позволяет отслеживать состояние почек на фоне заболевания.

Кардиолог рекомендует наблюдать за изменениями показателей и использовать современные клинические рекомендации для выбора методов контроля давления. Васильева ссылается на актуальные научные данные и международные стандарты.