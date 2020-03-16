Для нижегородских детей-аутистов открыли творческую мастерскую

– Идея нашей мастерской – объединить в совместном творчестве детей с расстройствами аутистического спектра и их родителей. Помочь мамам, папам, бабушкам и дедушкам увидеть своих необычных детей в новом ракурсе, отметить их пусть и небольшие достижения, радость в глазах и позитивный настрой на общение с прекрасным,

Ведущие наших занятий – педагоги дополнительного образования и дефектологи Ресурсного центра по социальной поддержке людей с расстройствами аутистического спектра, имеющие богатый практический опыт в работе с такими детьми и их родителями,

В Нижнем Новгороде 16 марта 2020 года начала работу творческая мастерская «Волшебный ребенок». Здесь дети с расстройствами аутистического спектра могут создавать художественные работы вместе со своими родителями.Правительство региона стремится реализовать Концепцию комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. Одно из основных ее положений: ребенок с расстройствами аутистического спектра не должен быть изолирован, а, напротив, интегрирован в широкое социальное пространство.Первым шагом для этого должно стать пространство, на котором ребята и их родители, чувствуя себя свободно, могли бы взаимодействовать не только между собой, но и с социумом. А главное – дети при поддержке родителей могли бы проявить творческие стороны своей натуры.На пространствах вновь созданной мастерской 16 марта 2020 года детям с расстройствами и их родителям предложили создавать работы под условным названием «Волшебный ребенок рисует весну». Дети и их родители создавали художественные работы вместе.– рассказала Светлана Гринберг, которая является руководителем Ресурсного центра социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра – государственного бюджетного учреждения «Областной центр социальной помощи семье и детям «Журавушка».По ее словам, такие занятия – только часть комплекса мероприятий для детей с расстройствами аутистического спектра и их родителей. Он имеет общее название «Творческая гостиная семьи с волшебным ребенком» и продолжится целым циклом творческих мастерских: по изотворчеству, лепке, работе с бумагой.«Творческая гостиная семьи с волшебным ребенком» – только часть программы, которая в целом ориентирована на вовлечение детей-аутистов в социум. А по большому счету – на то, чтобы сделать частью общества и повзрослевших людей с расстройствами аутистического спектра.Напомним. Ранее МедикФорум рассказал, что нижегородцы могут протестировать детей на расстройства аутистического спектра по интернету.