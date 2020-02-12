На Дону объявлена эпидемия ОРВИ
По данным Роспотребнадзора эпидпорог в регионе переступили на текущей неделе.
В Ростовской области превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ. За неделю заболели 24,7 тысячи жителей региона. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Ростовской области со ссылкой на данные еженедельного мониторинга.
В целом по области зарегистрировано более 24,7 тысяч случаев заболевания ОРВИ, что выше эпидемического порога на 19,1%, — говорится в сообщении ведомства. — В Ростове зарегистрировано более 7,4 тысяч случаев, что на уровне эпидемического порога.
Число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ увеличилось на 27,6% в сравнении с прошлой неделей. Эксперты добавили, что за неделю в регионе обследовано 48 человек с диагнозом ОРВИ и выявлено 28 положительных результатов, вирусы гриппа определены в 24 случаях и представлены вирусом гриппа В и вирусом гриппа А (Н1N1)pdm09. Также было диагностировано четыре случая заболевания негриппозной этиологии.
По данным Роспотребнадзора, чаще всего заболевают дети 7-14 лет и взрослые. Доля вирусов гриппа среди респираторных заболеваний продолжает возрастать, при этом превалирует вирус гриппа В. Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 37-ми субъектах Российской Федерации, а также в девяти крупных городах.
В начале февраля МедикФорум уже сообщал, что за неделю в регионе количество госпитализированных с диагнозами грипп и ОРВИ увеличилось на 14,7%. При этом в Ростове-на-Дону пока ситуация с заболеваемостью сохраняется ниже эпидпорога.
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