В селе Кандинка Томского района снят карантин по бешенству

В селе Кандинка Томского района завершён карантин, введённый ранее из-за выявления очага бешенства.

По информации специалистов, в населенном пункте были проведены все необходимые мероприятия для ликвидации заболевания. В частности, осуществлена вакцинация домашних животных, восприимчивых к вирусу.

Работы по снятию карантина проводились в соответствии с действующими ветеринарными правилами и региональными нормативами, регулирующими эпизоотическую безопасность.

Бешенство относится к вирусным инфекциям, которые могут представлять опасность для здоровья животных и человека, поскольку поражают центральную нервную систему.

Специалисты отмечают, что специфических методов лечения этого заболевания не существует, поэтому профилактические меры считаются основным способом защиты.