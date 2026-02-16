На Ставрополье зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом почти на 10%

В Ставропольском крае отмечено увеличение числа случаев новой коронавирусной инфекции по сравнению с предыдущей неделей.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, показатель заболеваемости коронавирусом вырос на 9,8%.

В то же время уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в регионе остаётся на фоновом уровне и не превышает эпидемические пороги.

Специалисты подчеркивают, что текущая ситуация по гриппу и ОРВИ не вызывает опасений, а распространение этих инфекций не отличается высокой интенсивностью.

В Роспотребнадзоре рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности и следить за изменениями эпидемиологической обстановки в регионе.