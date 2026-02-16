Нарколог Исаев сообщил о трудностях выявления ранних признаков алкоголизма у женщин

Женский алкоголизм часто развивается незаметно, что связано с особенностями физиологии и влиянием социальных факторов. Об этом рассказал нарколог Руслан Исаев.

По словам специалиста, на начальных этапах расстройства могут проявляться эмоциональными изменениями, которые не всегда связывают с употреблением алкоголя. Такие признаки могут оставаться без внимания как со стороны окружающих, так и самих женщин.

Физиологические различия между мужчинами и женщинами также играют роль: у женщин ниже активность фермента, отвечающего за расщепление этанола, а процент жировой ткани выше, при этом воды в организме меньше.

Исаев отмечает, что сочетание биологических и социальных факторов затрудняет своевременное выявление проблемы. Это может приводить к тому, что обращение за помощью происходит на более поздних стадиях.

Специалист подчеркивает важность внимательного отношения к изменениям в эмоциональном состоянии и поведения, а также рекомендует при необходимости консультироваться с профильными врачами.