В Волгоградской области зафиксировали 105 случаев нарушений при оформлении ветсертификатов
Управление Россельхознадзора по Волгоградской области выявило 105 случаев несоблюдения обязательных требований при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на пищевую продукцию.
Среди обнаруженных нарушений специалисты отметили несоответствие показателей жирности между сырьем и готовой продукцией, а также превышение объема произведенного товара по сравнению с количеством использованного сырья.
В качестве примера приводится случай, зафиксированный 19 января 2026 года: ветеринарный врач Ленинской районной станции оформил электронный сертификат на творог, где из 300 кг молока с жирностью 4,1% было произведено 200 кг творога с жирностью 17%.
Вопросы корректности оформления ветеринарных документов и соответствия продукции заявленным характеристикам могут иметь значение для обеспечения безопасности пищевых продуктов и соблюдения санитарных норм.
По состоянию на 13 февраля 2026 года Управление Россельхознадзора объявило 105 предостережений о недопустимости нарушений и рекомендовало предприятиям соблюдать установленные ветеринарные правила.
