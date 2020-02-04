Колбасные изделия без документов продавали на территории СКФО

Колбасные изделия без документов продавали на территории СКФО
МедикФорум удалось узнать, что индивидуальный предприниматель реализовывала колбасные изделия без ветеринарных сопроводительных документов на территории Усть-Джегуты Северо-Кавказского федерального округа.

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике провели в январе внеплановую выездную проверку, в ходе которой проверили деятельность одного из индивидуальных предпринимателей. Женщина занимается закупкой, хранением и реализацией мяса птицы в частном магазине города Усть-Джегута Карачаево-Черкесской Республики Северо-Кавказского федерального округа.

Так, сотрудники регионального ведомства установили, что часть колбасных изделий реализовывалась без ветеринарных сопроводительных документов. Этот факт прямое нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии: Закона РФ «О ветеринарии», приказа Минсельхоза «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике вся продукция без ветеринарных сопроводительных документов была денатурирована.

По факту проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

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