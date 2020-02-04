Колбасные изделия без документов продавали на территории СКФО

Как сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике вся продукция без ветеринарных сопроводительных документов была денатурирована.

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике провели в январе внеплановую выездную проверку, в ходе которой проверили деятельность одного из индивидуальных предпринимателей. Женщина занимается закупкой, хранением и реализацией мяса птицы в частном магазине города Усть-Джегута Карачаево-Черкесской Республики Северо-Кавказского федерального округа.Так, сотрудники регионального ведомства установили, что часть колбасных изделий реализовывалась без ветеринарных сопроводительных документов. Этот факт прямое нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации в области ветеринарии: Закона РФ «О ветеринарии», приказа Минсельхоза «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».По факту проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».Ранее МедикФорум сообщал, что в Дагестане зафиксировали вспышку кишечной инфекции.