Ученый Гинцбург: первыми испытают вакцину от рака онкобольные с меланомой и раком легких
По словам директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александра Гинцбурга, новую вакцину от рака в рамках клинических исследований в первую очередь могут получить с меланомой и мелкоклеточным раком легких.
— Сейчас работаем с меланомой, потому что с меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно, но будут и другие, — отметил ученый.
Также уже проводятся исследования на других моделях, например, на мелкоклеточном раке легких. От этого заболевания в мире умирает 1,2-1,3 млн человек.
Массового исследования препарата у большого числа людей не предполагается из-за индивидуальности препарата, уточнил Гинубург. Доклинические испытания уже завершены.
Директор НИИ экспериментальной диагностики и терапии опухолей НМИЦ онкологии им. Блохина Вячеслав Косоруков ранее говорил, что в России в ближайшее время начнутся испытания вакцины от рака. Ее будут создавать под каждого пациента на основе его генома и генома опухоли.
Препарат нельзя рассматривать как «чудодейственное средство», однако он даст «большой шанс на продление жизни» тысячам пациентов. Косоруко тоже отмечал, что новая вакцина эффективна при определённых видах рака, например, при меланоме. В будущем в список, по его словам, могут войти рак лёгкого, некоторые виды рака ЖКТ и, возможно, рак почки.
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