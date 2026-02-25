В Кировской области начали работу шесть новых экспресс-лабораторий

В Кировской области открылись шесть экспресс-лабораторий, которые обеспечивают проведение срочных медицинских анализов для жителей региона.

Каждая лаборатория размещена на площади 137 квадратных метров и включает два зала для исследований, а также помещения для персонала и приема биоматериала. Медицинские технологи работают круглосуточно, выполняя до 50 видов лабораторных тестов в течение одного часа.

Для проведения плановых, высокотехнологичных и специфических исследований биоматериал ежедневно доставляется в Централизованную клинико-диагностическую лабораторию Кировской областной клинической больницы с помощью специализированного транспорта.

По словам Татьяны Кокаревой, за первые пять месяцев работы в Малмыжском районе было выполнено более 200 тысяч клинических и около 5 тысяч микробиологических исследований.

Создание экспресс-лабораторий позволяет оперативно получать результаты анализов, что может повысить эффективность диагностики и своевременность оказания медицинской помощи.