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6,5 тысяч исследований на коронавирус за сутки

6,5 тысяч исследований на коронавирус за сутки

В Москве лаборатории наращивают объемы исследований на COVID-19.

За минувшие сутки в лабораториях столицы проведено уже 6,5 тысяч исследований анализов на коронавирус.

- Москва стремительно наращивает объемы исследований на коронавирус. С момента запуска городских лабораторий прошло меньше недели. И если в начале в них проводили в среднем 4 тысячи исследований в сутки, то сегодня это уже 6,5 тысяч. На следующей неделе мы планируем выйти на объем более 10 тысяч исследований в сутки», - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

При этом круг лиц, которым проводят анализ на коронавирус, постоянно расширяется. Работают девять лабораторий.

В настоящий момент в Москве зарегистрировано уже 1014 инфицированных, 112 - в Московской области, 42 – в Санкт-Петербурге и 24 в Свердловской области.

Всего в России было официально зафиксировано в общей сложности 1534 случая заболевания коронавирусом COVID-19. Из них 64 человека выздоровели, восемь умерли. Шесть смертей в Москве, 1 — в Санкт-Петербурге, 1 — в Оренбургской области.

По состоянию на 25 марта, в Испании было зарегистрировано 47,6 тысяч случаев заболевания новым типом коронавируса. За последние сутки в стране от опасного недуга умерло рекордное количество людей - 738. Всего в Испании от COVID-19 скончались 3,4 тысячи человек.
Теги : исследование на коронавирус, лаборатории
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