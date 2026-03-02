Гастроэнтеролог Садыков назвал продукты, которые не рекомендуют употреблять натощак

Гастроэнтеролог и диетолог, кандидат медицинских наук Рустем Садыков рассказал о продуктах, которые, по его мнению, не стоит употреблять на пустой желудок.

По словам специалиста, в утренние часы желудочно-кишечный тракт человека особенно чувствителен из-за повышенного уровня соляной кислоты и отсутствия пищевого буфера.

Садыков отметил, что сладкие продукты и сдобная выпечка могут привести к резкому скачку сахара и инсулина, после чего часто наблюдается быстрое снижение энергии и повторное чувство голода.

Специалист подчеркнул, что регулярное раздражение слизистой оболочки желудка может способствовать развитию хронических воспалительных процессов и нарушению работы кишечника.

Врач рекомендует уделять внимание выбору продуктов для первого приема пищи и соблюдать меры предосторожности, чтобы снизить риск появления изжоги, нестабильного аппетита и других неприятных ощущений.