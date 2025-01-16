Врач Садыков посоветовал самые полезные утренние ритуалы для оздоровления кишечника
Врач-гастроэнтеролог Садыков заявил, что практикуемые утром полезные привычки оказывают большое влияние на состояние кишечника.
Гастроэнтеролог Садыков заявил: от того, как человек начинает свой день, во многом зависит здоровье кишечника.
«Правильная утренняя рутина помогает запустить пищеварительные процессы и избежать неприятных ощущений, таких как тяжесть, вздутие или дискомфорт», - сообщил кандидат медицинских наук в своем телеграм-канале.
Врач назвал самые полезные утренние ритуалы для оздоровления кишечника
Стакан теплой воды натощак. По словам Садыкова, выпить стакан теплой воды нужно первым делом после пробуждения. Это помогает «разбудить» желудочно-кишечный тракт, улучшает перистальтику и желчеотток, а также выход панкреатического сока, необходимого для переваривания пищи. Благодаря такой привычке эффективно профилактируется запор.
Легкая зарядка или растяжка. Врач отметил, что доступная физическая активность в самом начале дня стимулирует кровообращение и нормализует работу кишечника.
«Достаточно 5–10 минут, чтобы выполнить несколько наклонов, вращений корпусом или растяжек. Элементы йоги, такие как «кошка-корова» или «поза ребенка», отлично подходят для улучшения пищеварения», - уточнил Рустем Садыков.
Глубокое дыхание. Также полезно выполнять дыхательные упражнения, добавил специалист. Глубокие вдохи и выдохи помогают снизить уровень стресса, который негативно сказывается на работе кишечника.
Завтрак. Врач посоветовал обязательно завтракать, употребляя с первым приемом пищи продукты, богатые клетчаткой: цельную овсянку, цельнозерновой хлеб, с авокадо, орехи и ягоды. По его словам, такие продукты обеспечивают организм энергией и дают пищевые волокна, улучшающие кишечную микрофлору.
Посещение туалета. Медик подчеркнул, что регулярный утренний стул помогает избежать запоров и других проблем в работе ЖКТ. Специалист посоветовал посещать туалет «с комфортом» – без торопливости и спешки. Также он призвал не отвлекаться в этот момент на гаджеты, не брать с собой в туалет смартфон.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что терапевт Светлана Никитина объяснила, почему вредно сидеть в туалете со смартфоном.
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Рустем Садыков
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
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