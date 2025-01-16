Врач Садыков посоветовал самые полезные утренние ритуалы для оздоровления кишечника

«Правильная утренняя рутина помогает запустить пищеварительные процессы и избежать неприятных ощущений, таких как тяжесть, вздутие или дискомфорт», - сообщил кандидат медицинских наук в своем телеграм-канале.

«Достаточно 5–10 минут, чтобы выполнить несколько наклонов, вращений корпусом или растяжек. Элементы йоги, такие как «кошка-корова» или «поза ребенка», отлично подходят для улучшения пищеварения», - уточнил Рустем Садыков.

Гастроэнтеролог Садыков заявил: от того, как человек начинает свой день, во многом зависит здоровье кишечника.Врач назвал самые полезные утренние ритуалы для оздоровления кишечникаПо словам Садыкова, выпить стакан теплой воды нужно первым делом после пробуждения. Это помогает «разбудить» желудочно-кишечный тракт, улучшает перистальтику и желчеотток, а также выход панкреатического сока, необходимого для переваривания пищи. Благодаря такой привычке эффективно профилактируется запор.Врач отметил, что доступная физическая активность в самом начале дня стимулирует кровообращение и нормализует работу кишечника.Также полезно выполнять дыхательные упражнения, добавил специалист. Глубокие вдохи и выдохи помогают снизить уровень стресса, который негативно сказывается на работе кишечника.Врач посоветовал обязательно завтракать, употребляя с первым приемом пищи продукты, богатые клетчаткой: цельную овсянку, цельнозерновой хлеб, с авокадо, орехи и ягоды. По его словам, такие продукты обеспечивают организм энергией и дают пищевые волокна, улучшающие кишечную микрофлору.Медик подчеркнул, что регулярный утренний стул помогает избежать запоров и других проблем в работе ЖКТ. Специалист посоветовал посещать туалет «с комфортом» – без торопливости и спешки. Также он призвал не отвлекаться в этот момент на гаджеты, не брать с собой в туалет смартфон.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что терапевт Светлана Никитина объяснила, почему вредно сидеть в туалете со смартфоном

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.