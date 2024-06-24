Онколог Беджанян перечислил вредные для кишечника продукты, гастроэнтеролог Алисова рассказала как уменьшить негативные эффекты

"Для уменьшения негативных эффектов от употребления вредных продуктов и поддержания здоровья кишечника и всего организма, следует придерживаться нескольких рекомендаций. Важно скорректировать рацион, исключив или минимизировав потребление обработанных продуктов, насыщенных искусственными добавками и сахаром", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

"Ферментированные продукты, такие как йогурт, кефир, кимчи и квашеная капуста, содержат пробиотики, которые способствуют поддержанию здоровой микробиоты кишечника. Регулярное употребление этих продуктов может улучшить пищеварение и укрепить иммунную систему", - говорит Алисова.

При регулярном употреблении такой пищи человек часто ощущает дискомфорт и тяжесть, поскольку нарушается микробиота кишечника. Кроме того,могут повысить риск онкологических заболеваний.Онколог также предостерегает от употреблениякоторые могут способствовать росту патогенных бактерий. Это, в свою очередь, может привести к ожирению и развитию сахарного диабета. Красное и переработанное мясо также неблагоприятно сказывается на здоровье кишечника, поскольку в нем могут содержаться канцерогены.Эксперт советует избегать алкоголя, некоторых молочных продуктов и глютена, чтобы снизить риск заболеваний желудочно-кишечного тракта,Эти вещества могут нарушать микробиоту кишечника, вызывать воспаление и способствовать развитию хронических заболеваний, таких как синдром раздраженного кишечника и онкология.Одной из основных стратегий является включение в рационУвеличение потребления овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и бобовых может значительно улучшить пищеварение и укрепить иммунитет. Эти продукты богаты клетчаткой, которая способствует нормализации работы кишечника и поддерживаетТакже полезно включить в рацион продукты,такие как рыба (лосось, сардины), льняное семя и грецкие орехи. Омега-3 жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами и могут помочь уменьшить воспаление в кишечнике и других частях тела.Ранее МежикФорум писал о причинах ранней седины.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.