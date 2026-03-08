В ХМАО-Югре расширили доступ к реабилитации для ветеранов и участников СВО

В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре внедрены новые меры по поддержке ветеранов и демобилизованных участников специальной военной операции, направленные на улучшение условий их реабилитации и восстановления здоровья.

С января 2026 года для этой категории граждан действуют обновлённые правила оплаты проезда к медицинским учреждениям, где оказывается лечение и восстановительная помощь. Кроме того, в регионе увеличено число санаторно-курортных организаций, доступных для прохождения реабилитации.

В окружной столице начал работу специализированный комплекс для комплексной реабилитации, что стало важным этапом развития системы медицинской поддержки. Открытие нового отделения на базе Окружного клинического лечебно-реабилитационного центра расширило возможности для оказания помощи.

По словам заместителя руководителя «Ассоциации участников СВО по Сургуту и Сургутскому району» Руслана Усманова, который сам проходит курс реабилитации после полученного ранения, такие меры позволяют повысить доступность специализированной помощи для нуждающихся.

Введение новых правил и открытие реабилитационных площадок, по мнению представителей общественных организаций, способствует улучшению качества жизни ветеранов и участников СВО, а также обеспечивает дополнительные возможности для восстановления здоровья.