Компанец сообщила о сходстве начальных симптомов кори и ОРВИ

Кандидат медицинских наук Галина Компанец отметила, что начальные проявления кори могут напоминать симптомы острых респираторных вирусных инфекций.

По словам специалиста, на ранних стадиях заболевания у пациентов часто наблюдаются насморк, кашель и конъюнктивит. Эти признаки характерны для ОРВИ, что затрудняет своевременное распознавание кори.

Позже, как уточнила Компанец, появляется характерная сыпь, которая сначала возникает на лице, а затем распространяется по всему телу.

Корь относится к инфекционным заболеваниям, которые могут представлять опасность для здоровья, особенно у детей и лиц с ослабленным иммунитетом. Своевременное выявление симптомов помогает снизить риск осложнений.

Врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова также прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что другие вирусы, такие как вирус Нипах, не обладают столь высокой способностью к распространению, как коронавирус.