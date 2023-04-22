Роспотребнадзор: симптомы кори в первые дни болезни напоминают ОРВИ
Специалисты Роспотребнадзора констатируют: начало заболевания корью можно принять за ОРВИ или ОРЗ.
В Роспотребнадзоре предупредили, что при заражении корью человек испытывает дискомфорт, характерный для острой респираторной инфекции.
«В самом начале, в катаральном периоде болезни, который продолжается три-четыре дня, симптомы кори сходны с проявлениями ОРВИ и ОРЗ», - заявили представители ведомства.
Эксперты назвали симптомы, проявляющиеся на данном этапе болезни.
- Повышенная температура тела.
- Кашель.
- Насморк.
- Першение, боль в горле.
- Конъюнктивит.
«Можно увидеть изменения слизистой нёба – яркие красные пятна, а также пятна Коплик – Филатова – Бельского на слизистой щек – мелкие беловатые точки с красным ободком», - уточнили эксперты симптоматику кори.
Спустя три-пять дней после заражения корью на коже заболевшего человека можно видеть сыпь. При этом сохраняются другие вышеперечисленные симптомы. В Роспотребнадзоре добавили, что на четвертый или пятый день кожных высыпаний человеку с корью нужно выполнить анализ крови.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что перенесенная корь может вызывать паралич иммунной системы.
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