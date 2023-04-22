Роспотребнадзор: симптомы кори в первые дни болезни напоминают ОРВИ

«В самом начале, в катаральном периоде болезни, который продолжается три-четыре дня, симптомы кори сходны с проявлениями ОРВИ и ОРЗ», - заявили представители ведомства.

Повышенная температура тела.

Кашель.

Насморк.

Першение, боль в горле.

Конъюнктивит.

«Можно увидеть изменения слизистой нёба – яркие красные пятна, а также пятна Коплик – Филатова – Бельского на слизистой щек – мелкие беловатые точки с красным ободком», - уточнили эксперты симптоматику кори.

В Роспотребнадзоре предупредили, что при заражении корью человек испытывает дискомфорт, характерный для острой респираторной инфекции.Эксперты назвали симптомы, проявляющиеся на данном этапе болезни.Что еще отличает корь – это прогрессирующее ухудшение. Состояние слабости нарастает, усиливается и грубеет кашель, отекают веки, появляются обильные глазные выделения, возникает светобоязнь.Спустя три-пять дней после заражения корью на коже заболевшего человека можно видеть сыпь. При этом сохраняются другие вышеперечисленные симптомы. В Роспотребнадзоре добавили, что на четвертый или пятый день кожных высыпаний человеку с корью нужно выполнить анализ крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что перенесенная корь может вызывать паралич иммунной системы.

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