Цены на стоматологические услуги в России увеличились на 15–30% в 2026 году

В 2026 году стоимость стоматологических услуг в России выросла по сравнению с предыдущими периодами. По оценкам специалистов, средний рост цен на лечение составил от 15 до 30%.

Стоматолог Омаров отметил, что в крупных городах и в клиниках премиального сегмента отдельные процедуры могут подорожать до 50% к концу текущего года. Основной причиной изменений он назвал увеличение стоимости импортных материалов, используемых в стоматологии.

По словам эксперта, динамика цен зависит от ряда факторов, включая регион, уровень клиники и используемые технологии. Наибольший рост наблюдается в сегменте высокотехнологичных и сложных процедур.

Вопрос доступности стоматологической помощи сохраняет актуальность, поскольку регулярное лечение и профилактика заболеваний полости рта могут способствовать снижению расходов на последующие вмешательства.

Омаров подчеркнул, что плановые осмотры и своевременное лечение кариеса обходятся значительно дешевле, чем экстренные процедуры. Специалисты рекомендуют уделять внимание профилактическим мерам для поддержания здоровья зубов.