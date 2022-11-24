Люди с астмой подвержены инсульту из-за накопления бляшек в артериях

«Мы выявили более высокую распространенность образования бляшек в крупных артериях на левой и правой сторонах шеи, несущих кровь к мозгу, у пациентов с астмой», - цитирует журнал авторов работы.

Журнал Американской кардиологической ассоциации опубликовал отчет об исследовании специалистов Висконсинского университета в Мэдисоне, обнаруживших связь между астмой (персистирующей астмой), плохим состоянием сонных артерий и подверженностью инсульту.Персистирующая астма – это тяжелая степень бронхиальной астмы с периодическим возникновением приступов удушья. Согласно новому исследованию, у людей с такой астмой особенно существенно повышается риск инсульта из-за избыточного накопления в сонных артериях атеросклеротических бляшек. Эти бляшки, представляющие собой образования из холестерина, других жировых компонентов и кальция, образуются на внутренних стенках артерий и сосудов, сужая их пространство вплоть до полной закупорки, что способствует нарушению кровообращения разной степени опасности.Вывод специалистов базируется на результатах анализа данных о состоянии более 5 тысяч человек возрастом около 61 года. Все участники были классифицированы как страдающие персистирующей астмой, перемежающейся астмой или без астмы. Анализ ученых показал, что бляшки в сонных артериях присутствовали у 67% участников с персистирующей астмой и у 49,5% пациентов с перемежающейся астмой.Также было замечено, что у пациентов с персистирующей астмой был повышен уровень воспаления в крови, даже несмотря на то, что их астму лечили лекарствами. Медики напомнили, что более высокий уровень воспаления прочно ассоциируется с подверженностью людей сердечно-сосудистым заболеваниям, атеросклерозу.В свете этих результатов людям с хроническими приступами астмы рекомендуется есть здоровую пищу, быть физически активными, избегать курения сигарет и при необходимости худеть.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что на людей с гипертонией может негативно воздействовать зимняя погода.

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