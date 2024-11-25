Гастроэнтеролог Кашух: наиболее полезными являются нежирные супы

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суп

Нежирные супы помогают при восстановлении после болезни, сообщила гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Гастроэнтеролог Кашух напомнила россиянам о пользе супов. Врач отметила: несомненным достоинством жидких блюд из овощей, бобовых, мяса или рыбы является их способность хорошо усваиваться и давать длительное насыщение.

«Клетчатка овощей, растительные и животные белки размягчаются, и питательные вещества из них быстрее всасываются в пищеварительном тракте. В отличие от сырых овощей, ингредиенты супов практически не вызывают вздутия живота», - отметила специалист.

Кашух добавила, что наиболее полезными являются нежирные супы. В частности, нежирные бульоны или супы рекомендуются при восстановлении после болезни. В таких блюдах сохраняется большее количество витаминов и минеральных веществ. Эти вещества вымываются в определенном объеме при приготовлении супов, однако их сохраняющаяся в бульоне концентрация продолжает оставаться достаточно высокой.

«Наиболее полезны нежирные супы, сваренные на легком бульоне из овощей, грибов, рыбы, курицы, кролика или говядины. Важно, чтобы в супе были овощи, а животный белок можно заменить растительным, например фасолью, чечевицей, нутом», - поделилась эксперт с «Известиями».

Кашух добавила, что есть супы полезно и с диетологической точки зрения. Содержа достаточно много жидкости и клетчатки, они продлевают ощущение сытости тем, что заполняют желудок и замедляют процессы попадания в кровь глюкозы.

В то же время врач заметила, что нет необходимости ежедневно есть суп, если не хочется. Главное, чтобы рацион в целом оставался сбалансированным и здоровым.

Какие супы могут быть вредны. Кашух посоветовала реже есть высококалорийные супы, содержащие сливки, жирное мясо и сметану, бекон, муку. Такие продукты как быстрорастворимые супы и бульонные кубики содержат слишком много соли и консервантов, предупредила гастроэнтеролог.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к сладкому может влиять на возникновение варикоза.

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Екатерина Кашух
Екатерина Кашух
ЗОЖ
врач-гастроэнтеролог
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Теги : польза супа, здоровое питание, Екатерина Кашух
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