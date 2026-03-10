В Удмуртии приостановили занятия в школах и детсадах из-за роста заболеваемости ОРВИ

В Удмуртии в ряде образовательных учреждений временно приостановлен учебный процесс на фоне увеличения числа случаев ОРВИ.

По данным за первую неделю марта, в Ижевске зарегистрировано 6 717 заболевших. В результате частично прекращены занятия в 17 классах двенадцати школ, а также в 27 группах двадцати четырех детских садов.

Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечен в Завьяловском и Балезинском районах, а также в Ижевске и Можге. За тот же период гриппом заболели 85 человек.

Рост числа заболевших среди детей и взрослых может представлять опасность для здоровья, поэтому в учреждениях принимаются меры по ограничению распространения инфекции.

Специалисты продолжают мониторинг ситуации и информируют о необходимости соблюдения профилактических мер для снижения риска дальнейшего распространения ОРВИ.