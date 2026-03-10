В Нижнем Новгороде планируют объединить больницы № 40, № 21 и роддом № 4

В Нижнем Новгороде рассматривается вопрос объединения больницы № 40, больницы № 21 и родильного дома № 4 в единое юридическое лицо.

Согласно имеющейся информации, после объединения больница № 21 и родильный дом № 4 станут структурными подразделениями больницы № 40. Руководство планирует сохранить штат сотрудников, однако возможны изменения в управленческих и бухгалтерских службах, где могут быть сокращены дублирующие должности.

Родильный дом № 4 на данный момент возглавляет Эльвира Биткина. Ожидается, что после реорганизации она продолжит работу в обновлённой структуре.

Объединение медицинских учреждений может повлиять на организацию оказания медицинской помощи жителям Автозаводского и Ленинского районов города. Такие решения обычно принимаются для оптимизации работы и повышения эффективности управления ресурсами.

Вопросы о возможных изменениях в работе учреждений и порядке оказания медицинских услуг находятся на контроле у руководства. Представители учреждений отмечают, что реорганизация не должна повлиять на доступность медицинской помощи для населения.