В Москве пациент после пересадки кисти самостоятельно написал стихотворение

В столице пациент, перенесший трансплантацию кисти правой руки, смог самостоятельно написать стихотворение и выразил благодарность медицинскому персоналу.

Операция проводилась в одной из московских клиник с применением современных технологий, что позволило специалистам соединить нервы, сосуды, мышцы и сухожилия донорской кисти с тканями пациента.

По данным медицинского учреждения, подобные хирургические вмешательства осуществляются в гибридных операционных и могут продолжаться от шести до двенадцати часов.

В последние годы в Москве отмечается рост числа операций по трансплантации, о чем ранее сообщал мэр города Сергей Собянин. За пять лет объем таких вмешательств увеличился более чем в два раза.

Медицинские специалисты подчеркивают, что восстановление после трансплантации требует комплексного подхода и наблюдения, а использование передовых методов способствует улучшению результатов подобных операций.