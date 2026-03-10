В Воронежской области за неделю зарегистрировали 176 новых случаев COVID-19

За период с 2 по 8 марта 2026 года в Воронежской области выявлено 176 новых случаев заболевания COVID-19. Такие данные предоставили региональные органы здравоохранения.

Показатель заболеваемости за неделю составил 7,57 случая на 100 тысяч жителей региона. Сведения охватывают все муниципальные образования области.

Рост числа заболевших фиксируется на фоне продолжающегося мониторинга эпидемиологической ситуации.

COVID-19 продолжает оставаться объектом внимания медицинских специалистов, поскольку вирус может представлять опасность для отдельных групп населения.

В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости соблюдать базовые меры профилактики, чтобы снизить риск распространения инфекции.