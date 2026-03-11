В Астраханской области отмечается увеличение числа случаев ОРВИ

В Астраханской области зафиксирован рост числа обращений к врачам по поводу острых респираторных вирусных инфекций.

За последнюю неделю медицинскую помощь по симптомам ОРВИ получили 4 292 жителя региона. По данным специалистов, основная часть случаев связана не с гриппом, а с другими респираторными вирусами.

Среди выявленных инфекций чаще всего встречаются риновирусы и респираторно-синцитиальные вирусы. Такие данные предоставили региональные службы наблюдения.

Ситуация по заболеваемости в регионе в целом соответствует сезонным показателям, характерным для весеннего периода. Однако специалисты отмечают некоторые особенности текущего эпидемиологического сезона.

Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации и информирует о необходимости соблюдать меры предосторожности в период повышенной заболеваемости.