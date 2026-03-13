В ветеринарные клиники Калининграда поступает всё больше собак после укусов клещей

В ветеринарных клиниках Калининграда отмечается рост числа обращений с животными, пострадавшими от укусов клещей. С начала марта специалисты фиксируют по несколько случаев каждую неделю, а в отдельных учреждениях укушенных собак приводят ежедневно.

По данным ветеринаров, одним из заболеваний, которое может развиваться после укуса клеща, является боррелиоз. Это заболевание протекает медленно и требует особого внимания при диагностике.

Врачи отмечают, что для профилактики заражения животным назначают антибиотики, однако эффективных вакцин против клещей для собак в России в настоящее время нет.

Сезонная активность клещей традиционно увеличивает риск для домашних животных. Ветеринарные специалисты подчеркивают важность своевременного обращения за помощью при обнаружении клеща у питомца.

В условиях отсутствия доступных вакцин специалисты рекомендуют владельцам животных использовать меры защиты и регулярно осматривать собак после прогулок на природе.