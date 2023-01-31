Тренер Панов: отказ от ужина помогает похудеть за неделю

«За неделю человеку необходимо выполнить две-три интервальные тренировки, одну-две кардиотренировки средней или высокой интенсивности и две-три силовых», - уточнил тренер.

«В первые дни, когда нагрузки в тренировках некритические, можно устроить детокс-дни, основной рацион в которых будет состоять из воды, вареного риса в небольшом количестве и огурцов», - дополнил тренер.

Тренер Панов рассказал , каким образом можно похудеть в течение недели. Он заметил, что для этого необходимо создать дефицит энергии. В частности, за счет тренировок.Еще одна рекомендация: нужно скорректировать питание. По словам Панова похудеть за неделю помогает отказ от ужина (на протяжении этой недели) и плотный завтрак. Во время утреннего приема пищи организм должен получить много белка вместе со сложными углеводами, содержащими клетчатку. Днем нужно употреблять белок животного происхождения, а также овощи.Панов подчеркнул: худеющим людям нужно пить достаточно много воды – два-четыре литра в день.Также он отметил важность постепенного выхода из столь плотного по своим нагрузкам режима. Если интенсивный процесс похудения резко остановит, это с большой вероятностью навредит здоровью. Панов заявил, что сокращать нагрузки нужно последовательно. Рекомендации тренера опубликовала «Лента.ру».Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что мясо и картофель не подходят для ежедневного употребления.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.