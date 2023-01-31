Диетолог Мансурова: жиросодержащие продукты можно есть и при похудении

«Не все жиры вредны, а некоторые из них можно употреблять даже в процессе похудения».

«Часто худеющие переходят на обезжиренный творог, однако он не сбалансирован по своему составу, содержит мало жирорастворимых витаминов и из него не усваивается кальций», - объяснила специалист.

Специалист констатировала в интервью:Одним из таких полезных продуктов, содержащих жир, является авокадо. По словам Мансуровой, в его плодах очень низок уровень сахара, при этом они дают организму свыше 20 различных полезных веществ, включая витамины и микроэлементы.Еще один жиросодержащий продукт, который можно есть при похудении, – творог. Мансурова отметила, что с точки зрения диетологии ценен именно продукт, имеющий высокий процент жирности.Беседуя с сайтом «Аргументов и Фактов», диетолог добавила, что также в рацион худеющих прекрасно вписываются и такие жиросодержащие продукты, как орехи, оливки, жирная рыба (сема, форель, скумбрия, сельдь), растительное масло и сливочное масло, свиное сало и печень трески. Специалист констатировала, что все эти продукты насыщены витаминами, минералами и микроэлементами, важными для здорового функционирования организма. В то же время важно помнить про общую калорийность суточного рациона и есть полезнее продукты строго в умеренном количестве.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от ужина может помочь похудеть за неделю.

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