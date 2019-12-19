В Нижнем Новгороде завершился конкурс для молодых специалистов с инвалидностью
Целью конкурса «Путь к карьере – 2019» было помочь потенциальным работодателям подобрать для себя кадры среди специалистов с ограниченными возможностями здоровья.
Организаторами конкурса выступили нижегородское региональное отделение организации инвалидов «Ковчег», региональная общественная организация инвалидов «Перспектива», а также организация Совет бизнеса по вопросам инвалидности.
Конкурс проходил в Нижегородской области уже в пятый раз и является ежегодным. именно здесь работодатели могут подобрать для себя потенциального работника с инвалидностью – либо для прохождения стажировки, либо уже сразу для трудоустройства. каждый из специалистов с инвалидностью мог сполна заявить о себе и, заняв место среди лидеров конкурса, стать на рынке труда еще более конкурентноспособным.
Действительно, на рынке труда есть еще не вполне охваченные ресурсы: это молодые, знающие, грамотные специалисты в своих областях, которые не пользуются достаточным и заслуженным вниманием работодателей, поскольку их возможности здоровья, к сожалению, ограничены.
Тем не менее, будучи хорошими профессионалами и знатоками своего дела, они вполне могут составить конкуренцию тем, кто таких ограничений не имеет и заполнить тот кадровый пробел, который существует в среде не только компетентных, но и должным образом мотивированных специалистов.
И это было хорошо видно на конкурсе тем представителям бизнес-кругов, государственных органов власти, некоммерческим организаций, производства, которые на этом конкурсе присутствовали.
Среди наиболее хорошо показавших себя профессионалов из числа участников конкурса «Путь к карьере – 2019» выделилась десятка лучших, которые и стали участниками финала. Сам же финал состоял из двух этапов:
- на первом этапе участники подготовили свои самопрезентации, которые должны были раскрыть их профессиональный потенциал и дать понятие о карьерных амбициях;
- на втором этапе в форме деловой игры участники, выполняя задания, сумели проявить как свои лидерские качества, так и умение работать в команде.
- 1 место Георгий Бабинцев, Нижегородский губернский колледж;
- 2 место Анна Касаткина, Нижегородский коммерческий институт;
- 3 место Марина Тельнова, Нижегородское училище-интернат.
Напомним, ранее МедикФорум сообщил, что за 12 лет в Нижегородской области именные стипендии получили 195 одаренных детей-инвалидов.
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