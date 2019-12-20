Знаменитый кардиохирург Лео Бокерия рассказал, как сохранить сердце здоровым до старости
Знаменитый кардиохирург Лео Бокерия, который 22 декабря 2019 года отметит 80-летие, рассказал какие привычки помогут сохранить сердце здоровым до самой старости. По его мнению все дело в полноценном сне, умеренности в еде и любимом деле.
"Первая привычка — это хорошее настроение, позитивный настрой в жизни. Мое глубочайшее убеждение, что без этого ничего не получится. Второе, на мой взгляд, — надо, чтобы у человека было интересное занятие, чтобы он мог что-то делать, создавать. У него должна быть возможность созидания. Люди, которые всю жизнь созидают, как правило, долго живут, если их не поражает какая-то тяжелая болезнь. Следующий элемент — это, конечно, здоровый образ жизни", - утверждает Лео Бокерия в интервью ТАСС.
Кроме того хирург отметил, что крайне важен полноценный сон, без помощи лекарств - он позволит организму восстанавливаться и работать как часы. Переедание также ни к чему хорошему не приведет, поэтому сочетание умеренности в еде и физической активности благоприятно для здоровья каждого.
О Лео БокерияЛео Бокерия разработал новые методы хирургических операций при синдроме преждевременного возбуждения желудочков, наджелудочковых тахикардиях и жизнеугрожающих желудочковых аритмиях. За свою карьеру он провел несколько тысяч операций на открытом сердце. Неоднократно проводил показательные операции за рубежом. В 1976 году стал лауреатом Ленинской премии, в 1986 году государственной премии СССР, а 2002 году - государственной премии Российской Федерации.
В честь великого российского хирурга Первый канал покажет фильм "Сердце на ладони" (22 декабря).
Ранее на Медикфорум мы писали о 3 советах по предотвращению болезней сердца.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Популярное
Оставить комментарий