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Знаменитый кардиохирург Лео Бокерия рассказал, как сохранить сердце здоровым до старости

Знаменитый кардиохирург Лео Бокерия рассказал, как сохранить сердце здоровым до старости

Знаменитый кардиохирург Лео Бокерия, который 22 декабря 2019 года отметит 80-летие, рассказал какие привычки помогут сохранить сердце здоровым до самой старости. По его мнению все дело в полноценном сне, умеренности в еде и любимом деле.

"Первая привычка — это хорошее настроение, позитивный настрой в жизни. Мое глубочайшее убеждение, что без этого ничего не получится. Второе, на мой взгляд, — надо, чтобы у человека было интересное занятие, чтобы он мог что-то делать, создавать. У него должна быть возможность созидания. Люди, которые всю жизнь созидают, как правило, долго живут, если их не поражает какая-то тяжелая болезнь. Следующий элемент — это, конечно, здоровый образ жизни", - утверждает Лео Бокерия в интервью ТАСС. 

Кроме того хирург отметил, что крайне важен полноценный сон, без помощи лекарств - он позволит организму восстанавливаться и работать как часы. Переедание также ни к чему хорошему не приведет, поэтому сочетание умеренности в еде и физической активности благоприятно для здоровья каждого.

О Лео Бокерия

Лео Бокерия разработал новые методы хирургических операций при синдроме преждевременного возбуждения желудочков, наджелудочковых тахикардиях и жизнеугрожающих желудочковых аритмиях. За свою карьеру он провел несколько тысяч операций на открытом сердце. Неоднократно проводил показательные операции за рубежом. В 1976 году стал лауреатом Ленинской премии, в 1986 году государственной премии СССР, а 2002 году - государственной премии Российской Федерации.

В честь великого российского хирурга Первый канал покажет фильм "Сердце на ладони" (22 декабря). 

Ранее на Медикфорум мы писали о 3 советах по предотвращению болезней сердца.
Теги : кардиохирургия, болезни сердца

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