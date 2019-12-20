Ученый рассказал, когда ночной пот сигналит о развитии опасных состояний
Ночное потоотделение может сигнализировать о развитии опасных для жизни состояний, в частности, диабета, а также рака. Об это сообщил немецкий ученый, профессор Кристиан Байерл. Его доводы изложены на портале Focus.de.
Обильный пот в течение дня, несмотря на отсутствие серьезных физических нагрузок, говорит о гипергидрозе. В этом случае обычно сильно потеют ладони, подмышечная зона и ступни, рассказал ученый.
Ночной пот, если он сильно выражен, затрагивает, как правило, верхнюю часть тела. Существенное потоотделение ночью могут вызвать слишком теплый воздух в комнате, неподходящее постельное белье, а также лекарства (например, препараты для понижения температуры и некоторые антидепрессанты).
Если же названные выше условия исключаются, то возможной причиной ночного пота могут оказаться проблемы в работе щитовидной железы.
Кроме того, заметил, ученый, это может быть сигналом эндокринных нарушений. Если при ночной потливости наблюдаются также частые посещения туалет и чувство жажды, с большой вероятностью причиной тому диабет.
Кристиан Байерл добавил, что одним из самых опасных факторов ночного пота является рак. Ночной пот, по его словам, может сигналить о лимфоме и лейкозе. Если, помимо пота, наблюдаются такие симптомы, как похудение и лихорадка (повышенная температура), нужно незамедлительно обращаться за обследованием к специалистам.
Впрочем, внезапное потоотделение ночью может, помимо всего, вызвать и тяжелая пища со специями, съеденная на ужин.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, на какие нарушения могут указывать внезапные провалы в памяти.
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