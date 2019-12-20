Врач напомнила о пагубном влиянии на организм повышенного гомоцистеина

«Его уровень повышается на фоне приема препаратов (метотрексата, карбамазепина, фенитоина, закиси азота и 6-азауридин триацетата), дефицита витаминов В12, В9 и В6, мутации генов ферментов, участвующих в обмене метионина и фолиевой кислоты, а также из-за курения, алкоголя, чрезмерного употребления кофе и сидячего образа жизни», - поделилась медик.

Гомоцистеин – это аминокислота, которая образуется в организме из незаменимой аминокислоты метионина в результате сложных процессов. Под воздействием фолиевой кислоты и витаминов В6 и В12 гомоцистеин выводится из организма, но когда их не хватает, молекулы гомоцистеина сохраняются и начинают повреждать стенки кровеносных сосудов.Накапливаясь, гомоцистеин разрыхляет стенки кровеносных сосудов, тем самым облегчает отложение на них излишков холестерина, из которых образуются атеросклеротические бляшки. При этом, заметила Диляра Лебедева, сердечно-сосудистые заболевания могут развиваться у человека из-за повышенного гомоцистеина, даже при нормальном содержании холестерина в крови. Зачастую для борьбы с атеросклерозом люди начинают снижать холестерин, тогда как это неэффективно, поскольку проблема возникает из-за гомоцистеина, сообщила специалист.Врач констатировала, что оптимальный уровень гомоцистеина составляет 5-7 мкмоль/л. Его повышение на 5 мкмоль/л увеличивает риск атеросклеротического поражения сосудов у женщин - на 80%, у мужчин - 60%.Лебедева рассказала, почему в организме может повышаться уровень гомоцистеина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда ночной пот может сигналить о развитии опасных состояний.