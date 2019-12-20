  1. | | Врач напомнила о пагубном влиянии на организм повышенного гомоцистеина

Врач напомнила о пагубном влиянии на организм повышенного гомоцистеина

болезни сердца

С повышенным гомоцистеином связано развитие сердечно-сосудистых и других очень опасных для человека заболеваний, об этом напомнила врач-эндокринолог, диабетолог Диляра Лебедева. Доводы специалиста приводит портал Medcal Note.

Гомоцистеин – это аминокислота, которая образуется в организме из незаменимой аминокислоты метионина в результате сложных процессов. Под воздействием фолиевой кислоты и витаминов В6 и В12 гомоцистеин выводится из организма, но когда их не хватает, молекулы гомоцистеина сохраняются и начинают повреждать стенки кровеносных сосудов.

Накапливаясь, гомоцистеин разрыхляет стенки кровеносных сосудов, тем самым облегчает отложение на них излишков холестерина, из которых образуются атеросклеротические бляшки. При этом, заметила Диляра Лебедева, сердечно-сосудистые заболевания могут развиваться у человека из-за повышенного гомоцистеина, даже при нормальном содержании холестерина в крови. Зачастую для борьбы с атеросклерозом люди начинают снижать холестерин, тогда как это неэффективно, поскольку проблема возникает из-за гомоцистеина, сообщила специалист.

Врач констатировала, что оптимальный уровень гомоцистеина составляет 5-7 мкмоль/л. Его повышение на 5 мкмоль/л увеличивает риск атеросклеротического поражения сосудов у женщин - на 80%, у мужчин - 60%.

Лебедева рассказала, почему в организме может повышаться уровень гомоцистеина.

«Его уровень повышается на фоне приема препаратов (метотрексата, карбамазепина, фенитоина, закиси азота и 6-азауридин триацетата), дефицита витаминов В12, В9 и В6, мутации генов ферментов, участвующих в обмене метионина и фолиевой кислоты, а также из-за курения, алкоголя, чрезмерного употребления кофе и сидячего образа жизни», - поделилась медик.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, когда ночной пот может сигналить о развитии опасных состояний.
Теги : сердечно-сосудистые заболевания

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