3 ошибки, которые мешают вам высыпаться
Сон имеет решающее значение для нашего тела и здоровья, поэтому вы не должны совершать эти три ошибки, которые делают ваш сон неполноценным.
Сон, что может быть проще? К сожалению, это заблуждение: все больше и больше людей страдают расстройствами сна и вообще не могут нормальное выспаться. Хорошая новость: даже небольшие изменения в повседневной жизни могут обеспечить хороший сон ночью. Вот три экспертных совета о том, каких ошибок следует избегать.
Ошибка сна № 1: Вечерние виды спорта
"Тренировка вечером? Время здесь действительно имеет значение: по вечерам спорт может заставить вас быстрее заснуть. Но между подъемом штанги и сном должен быть трехчасовой перерыв, иначе уровень гормона кортизола в крови будет слишком высоким, что помешает спокойному сну", - пишет издание Focus.
Ошибка сна № 2: неправильная позицияБольшинству людей не нравится спать с вытянутыми ногами. Однако длительное сидение в офисе укорачивает мышцы туловища и, следовательно, чтобы почувствовать себя себя комфортно нужно вытянуть туловище. Поэтому, если у вас болит спина, вам может быть полезно принять такую позу, которая бы максимально растянула позвоночник.
Ошибка сна № 3: Еще минутку ...Нажмите кнопку «отложить», чтобы поспать еще десять минут? Очень заманчиво, но, к сожалению, вредно. Чтобы выспаться, вам нужно гораздо больше времени, а дополнительные 10 минут только собьют столку гормональную систему. Поэтому либо полностью откажитесь от функции повтора будильника, либо спите, пока не проснетесь сами.
Ранее на Медикфорум мы писали о том, вредно ли работать 31 декабря.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Следующая новость
Популярное
Оставить комментарий