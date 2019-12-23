Ученые: апельсиновая корка укрепляет здоровье сердца путем изменения микробиоты кишечника
Апельсиновая корка может укреплять здоровье сердца. Как? Последние данные показали, что кишечная микробиота играет важную роль в поддержании здоровья сердца, особенно в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Изменяя баланс кишечных бактерий, апельсиновая корка способствует здоровому сердцу, считают ученые.
Когда организм расщепляет определенные питательные вещества, такие как холин и карнитин - оба из которых содержатся в молочных продуктах с высоким содержанием жиров, яичном желтке и красном мясе - этот процесс вырабатывает N- оксид триметиламина (TMAO) в качестве побочного продукта. По словам исследователей из клиники Кливленда, высокий уровень ТМАО может указывать на будущие сердечно-сосудистые заболевания, включая сердечный приступ и инсульт.
Ученые предполагают, что экстракт апельсиновой корки может модифицировать микробиоту кишечника и предотвратить атеросклероз, заболевание сердца, при котором жировые отложения выстилают внутренние стенки артерий. Дело в том, что апельсиновая корка содержит компоненты, которые препятствуют производству триметиламина, что может помочь предотвратить развитие атеросклероза.
Предварительное исследование на мышахВ предыдущем предварительном исследовании ученые проанализировали три группы мышей, чтобы выяснить, правильно ли их предложение: одну группу кормили обычной едой без апельсиновой корки или продуктов, индуцирующих ТМАО; второй был дан регулярный рацион плюс карнитин, который вызывает ТМАО; в то время как последняя группа получала обычную диету с добавлением карнитина и апельсиновой корки.
Они обнаружили, что диета с добавлением апельсиновой корки способна изменять бактерии в кишечнике мышей.
«Это исследование может иметь решающее значение для улучшения сердечно-сосудистого здоровья миллионов людей во всем мире», - сказала Ю Ван (Yu Wang), руководитель исследовательской группы. - В дополнение к улучшению здоровья, результаты наших исследований могут обеспечить дополнительную экономическую отдачу, принося пользу сельскому хозяйству и продовольственным системам США».
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