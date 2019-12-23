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Ученые: апельсиновая корка укрепляет здоровье сердца путем изменения микробиоты кишечника

Ученые: апельсиновая корка укрепляет здоровье сердца путем изменения микробиоты кишечника

Апельсиновая корка может укреплять здоровье сердца. Как? Последние данные показали, что кишечная микробиота  играет важную роль  в поддержании здоровья сердца, особенно в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. Изменяя баланс кишечных бактерий, апельсиновая корка способствует здоровому сердцу, считают ученые.

Когда организм расщепляет определенные питательные вещества, такие как холин и карнитин - оба из которых содержатся в молочных продуктах с высоким содержанием жиров, яичном желтке и красном мясе - этот процесс вырабатывает N- оксид триметиламина  (TMAO) в качестве побочного продукта. По словам исследователей из клиники Кливленда, высокий уровень ТМАО может указывать на будущие сердечно-сосудистые заболевания, включая сердечный приступ и инсульт. 

Ученые предполагают, что экстракт апельсиновой корки может модифицировать микробиоту кишечника и предотвратить атеросклероз, заболевание сердца, при котором жировые отложения выстилают внутренние стенки артерий. Дело в том, что апельсиновая корка содержит компоненты, которые препятствуют производству триметиламина, что может помочь предотвратить развитие атеросклероза. 

Предварительное исследование на мышах

В предыдущем предварительном исследовании ученые проанализировали три группы мышей, чтобы выяснить, правильно ли их предложение: одну группу кормили обычной едой без апельсиновой корки или продуктов, индуцирующих ТМАО; второй был дан регулярный рацион плюс карнитин, который вызывает ТМАО; в то время как последняя группа получала обычную диету с добавлением карнитина и апельсиновой корки. 

Они обнаружили, что диета с добавлением апельсиновой корки способна изменять бактерии в кишечнике мышей. 

«Это исследование может иметь решающее значение для улучшения сердечно-сосудистого здоровья миллионов людей во всем мире», - сказала Ю Ван (Yu Wang), руководитель исследовательской группы. - В дополнение к улучшению здоровья, результаты наших исследований могут обеспечить дополнительную экономическую отдачу, принося пользу сельскому хозяйству и продовольственным системам США».

Ранее на Медикфорум мы писали о пользе контрастного душа.
Теги : научные открытия, апельсиновая корка

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