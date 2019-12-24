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Пластический хирург рассказал, почему мог лопнуть имплантат у Леры Кудрявцевой

Пластический хирург рассказал, почему мог лопнуть имплантат у Леры Кудрявцевой

Главный пластический хирург Санкт-Петербурга прокомментировала ситуацию вокруг известной телеведущей Леры Кудрявцевой, которая рассказала, что перенесла операцию по удалению грудных имплантатов, так как один из них лопнул и начал протекать. Это сообщение вызвало эмоциональный отклик, и многие женщины стали опасаться, что скоро их ждет такая же участь. Так ли это?

“Современный уровень диагностики позволяет следить за состоянием имплантатов. Всем женщинам, сделавшим коррекцию груди с их помощью, нужно регулярно проходить УЗИ и МРТ. Как правило, это нужно делать раз в год, но периодичность зависит от возраста и индивидуальных особенностей. В этом случае вероятность выявления проблем - 95 процентов», - говорит главный пластический хирург Петербурга Мария Волох в интервью "Доктор Питер".

Почему имплантат может протекать? Главные причины две. Первая - ошибка пластического хирурга, который неправильно установил имплантат, или повредил его во время установки. Вторая - чрезмерные нагрузки на имплантат или травмы.

По словам врача, не заметить протекание сложно - грудь деформируется, увеличиваются лимфоузлы, ткань молочной железы становится плотной.

Куда протекает имплант?

Если женщина долго не замечала "утечек", то затечь куда угодно он не может - только в поверхностные ткани груди. Есть только одно исключение - силиконовый биогель, который вводится непосредственно в грудь, он может «мигрировать» в органы и ткани человека, помимо молочной железы. Однако в России он запрещен.

Ранее на Медикфорум мы писали о срочной операции по удалению грудных имплантатов у Леры Кудрявцевой.
Теги : Лера Кудрявцева, имплантанты, импланты

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