Как бороться с обезвоживанием зимой
Зимой опасность обезвоживания не так выражена, как в жаркие летние дни. Но это вовсе не значит, что нам эта проблема не угрожает.
Когда мы слышим слово обезвоживание, то сразу представляем в голове картины жары, пота на теле и нехватки жидкости где-нибудь в песках. Хорошо известно, насколько печальными могут быть последствия длительной обезвоженности. Но не стоит считать, что когда мы сталкиваемся с холодным и сухим воздухом зимы, то обезвоживание нам не грозит. Такой воздух тоже заставляет организм терять существенное количество влаги. Риск обезвоживания даже выше, поскольку человек не осознает, что ему нужно пить много воды зимой. Об этом пишет The Health Site.
Существуют разные причины зимнего обезвоживания. Избыточное количество потраченной энергии, ношение тяжелой одежды или частые мочеиспускания могут приводить к утрате необходимой влаги при холодном климате. Зимой обычно мы не потеем, но если очень тепло одеваемся и попадаем в помещение, то пот совсем не исключён. Вода составляет 70% веса нашего тела, и необходимо поддерживать ее уровень для регуляции метаболизма. Вот почему очень важно не забывать про проблему обезвоживания зимой и заниматься её профилактикой.
В первую очередь, для этого необходимо пить больше воды, даже в том случае, если мы не чувствуем жажды. Следите за цветом мочи, в норме он должен быть светло-желтым или чистым. Тёмный цвет мочи означает необходимость употребления большого количества воды. Пейте меньше алкоголя, который вызывает частые мочеиспускания. Налегайте на пищу, которая содержит больше жидкости. К примеру, яблоко на 84% состоит из воды. Добавляйте чуть больше соленых продуктов в ваш рацион, поскольку соль способствует сохранению воды в теле. Ешьте поменьше жареной и переработанной пищи, носите одежду из дышащей ткани, употребляйте теплые и горячие напитки в холодную погоду. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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