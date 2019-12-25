  1. | | Психолог рассказала, как не дойти "до ручки" и быстро справиться со стрессом

Психолог рассказала, как не дойти "до ручки" и быстро справиться со стрессом

Психолог рассказала, как не дойти "до ручки" и быстро справиться со стрессом

Стресс - причина многих болезней, как физических, так и психических. Поэтому, чтобы сохранить здоровье, необходимо знать как быстро избавиться от стресса и тревог. Психолог и женский коуч, автор собственного метода для проработки психотравм из детства и ложных убеждений у взрослых Ирина Маслова-Семенова.

"Если нервы были натянуты как струна, любая неприятность может привести к серьезным переживаниям и даже истерикам, позже человек начинает прокручивать это неприятное, что с ним произошло, и еще больше усиливает негатив. В результате он приходит к тому, что получает раздражение, сильную усталость и депрессию", - рассказывает Ирина Маслова-Семенова в интервью АиФ.

Техники борьбы со стрессом

Концентрация

Суть техники заключается в максимальной концентрации на собственном дыхании.

"Тут важно сосредоточиться на своем дыхании и сделать вдох, считая при этом «раз-два-три». На счете «три» следует задержать дыхание и сжать кулаки. Причем сделать это надо так, чтобы мышцы напряглись, а пупок, казалось бы, притянулся к позвоночнику. Вдох делать следует медленно, но полно, считая при этом «четыре-пять-шесть». Мышцы постепенно надо расслаблять, ощущая поддержку от стула или пола".

"Рисуем тревогу"

Психолог считает, что к страхам и тревогам нужно относится творчески, тогда и переживать их будет проще. Техника заключается в следующем: составьте список из 10 ваших страхов, которые беспокоит в настоящий момент. Пишите не анализируя, а первое что приходит в голову. Затем нарисуйте напротив картинку, которая этот страх символизирует.

"Дальше следует нарисовать что-то, что позволит переписать эту реакцию, можно выполнять рисунки в виде карикатур. Например, если есть какой-то человек, который на вас давит, унижает и т. д., вы можете изобразить его в виде мелкого по размеру зайчика".

Ранее на Медикфорум мы писали о том, чем полезны сырые какао-бобы.
Теги : стресс, психология

Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен

Оцените материал: 0      0

Читайте также

Lentainform

Оставить комментарий

Подборки по темам

Предыдущая новость
Как бороться с обезвоживанием зимой
Следующая новость
Едва не умерший от тромба мужчина создал прибор против тромбов
Популярное
Едва не умерший от тромба мужчина создал прибор против тромбов
0
Психолог рассказала, как не дойти "до ручки" и быстро справиться со стрессом
0
Как бороться с обезвоживанием зимой
0
6 сигналов тела, которые мы не должны игнорировать
0


7 факторов, способных вызывать приступы астмы в новогодние праздники
0
7 причин, из-за которых ваш живот может быть вздутым
0
9 состояний, о которых люди чаще всего стесняются сообщать врачам
0
Васильева: сексуальным воспитанием должны заниматься родители, а не школа
0
Врач назвал симптомы появления рака в детском и молодом возрасте
0
Елена Малышева рассказала, как сделать увлечение груди безопасным
0