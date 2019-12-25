Психотерапевт рассказала, как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь

"Чудеса бывают, но они только на первый взгляд кажутся случайными, - говорит специалист. - Большинство желаний сбываются, когда мы что-то вкладываем в них. Настоящее желание, «выстраданное» и отправленное в новогоднюю ночь в космос, с большой долей вероятности исполнится. Потому что сознательно или бессознательно мы начнем прикладывать усилия для этого", - рассказывает психотерапевт в интервью "Доктор Питер"

Правила "желаний"

"К бою курантов желание должно быть четко сформулировано - так, чтобы его можно было произнести в одном предложении. К примеру, «я желаю себе в 2020 году поехать на Кубу» или «я желаю себе в 2020 году научиться играть на барабанах".