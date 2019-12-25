Психотерапевт рассказала, как правильно загадывать желание в новогоднюю ночь
Загадывать желание, когда часы пробьют 12 - давняя традиция. Кто-то в это верит, кто-то нет, но все так или иначе что-то да загадывают. На самом деле в этом есть смысл, но только в том случае, если желание загадано правильно. Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева, рассказывает как нужно загадывать желания в новогоднюю ночь.
"Чудеса бывают, но они только на первый взгляд кажутся случайными, - говорит специалист. - Большинство желаний сбываются, когда мы что-то вкладываем в них. Настоящее желание, «выстраданное» и отправленное в новогоднюю ночь в космос, с большой долей вероятности исполнится. Потому что сознательно или бессознательно мы начнем прикладывать усилия для этого", - рассказывает психотерапевт в интервью "Доктор Питер"
Правила "желаний"1. Проведите инвентаризацию уходящего года. Выделите для этого время, поразмышляйте над тем, что получилось, а что нет. Можно даже повесить на елку символические награды за успехи. Когда картина станет четкой и осознанной, можно начинать думать над тем, что хочется в следующем году.
2. Желание должно быть одно, в крайнем случае - два.
3. Оно должно быть конкретным, а не общим ("чтобы все были здоровы" - не подходит).
4. То, что вы загадали, должно иметь реальные шансы сбыться (при определенных усилиях) в следующем году. То есть загадывайте на год, а не на пятилетку.
5. Представьте свое желание максимально скрупулезно, в деталях.
6. Заранее его сформулируйте.
"К бою курантов желание должно быть четко сформулировано - так, чтобы его можно было произнести в одном предложении. К примеру, «я желаю себе в 2020 году поехать на Кубу» или «я желаю себе в 2020 году научиться играть на барабанах".
Ранее а Медикфорум мы писали о том, как не впасть в депрессию на новогодние праздники.
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