Магний поможет женщинам после менопаузы
Употребление пищи, богатой магнием, помогает снизить риск смертельно опасных коронарных болезней сердца. Это касается женщин, уже вступивших в постклимактерический период.
Новое исследование, результаты которого были опубликованы Journal of Women’s Health, показало связь между магнием и смертью от остановки сердца у женщин постклимактерического периода. Исследование осуществлялось учеными из Университета Брауна, а также из других научных институтов. Его авторы оценивали количество магния в рационе у более чем 153 000 женщин после менопаузы и определяли риск развития смертельно опасных коронарных болезней сердца, также смерти от внезапной остановки сердца на протяжении 10,5 лет наблюдений.
Собранная информация показала, что чем выше уровень магния в рационе женщины постклимактерического периода, тем ниже риск фатального исхода коронарной болезни сердца, то есть остановки сердца. Если выводы этого исследования будут подтверждены в ходе дальнейших научных работ, то врачи должны будут рекомендовать женщинам из групп риска обязательно принимать пищевые добавки с магнием для снижения этой опасности.
Коронарные болезни сердца нередко называют болезнями века из-за их распространенности и фатальных последствий. Они развиваются из-за атеросклероза коронарных артерий, который нарушает приток крови к сердцу. В результате формируется нехватка кислорода, возникают патологические изменения в просветах коронарных сосудов, происходит их закупорка и остановка сердца, за которыми может последовать смерть. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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